09:47 (мск), источник: ТАСС
В Финляндии на парламентских выборах открылись избирательные участки
Сразу после закрытия участков Минюст страны опубликует первые итоги.
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СТОКГОЛЬМ, 2 апреля. /ТАСС/. Парламентские выборы начались в Финляндии. Как сообщило министерство юстиции республики, избирательные участки по всей стране открылись в 09:00 по местному времени (совпадает с московским).
Проголосовать жители смогут до 20:00. Сразу после закрытия участков Минюст Финляндии опубликует первые итоги выборов. По их результатам будет определен состав однопалатного парламента (200 депутатов) на следующие четыре года, сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.
Финны будут выбирать из 2 424 кандидатов от 22 партий, это на 44 политика меньше и на три партии больше, чем на предыдущих выборах в 2019 году. Проголосовать смогут граждане, достигшие 18-летнего возраста. В ходе досрочного голосования (22−28 марта) свою позицию уже выразили 39,8% жителей (1 701 525 избирателей), это новый рекорд страны. Средний возраст кандидатов — 45,8 года, избирателей — 51,7 года.
За рубежом граждане Финляндии могли проголосовать досрочно в дипломатических представительствах
Предыдущие выборы в парламент Финляндии прошли весной 2019 года. По их итогам было сформировано правительство из представителей пяти партий. Это победившая Социал-демократическая партия (СДП) и «Финляндский центр», а также малые коалиционные «Союз “зеленых”, “Левый союз” и Шведская народная партия.