13:18 (мск), источник: ТАСС
Опросы показывают, что альянс Эрдогана может потерять большинство в парламенте
Выборы в турецкий парламент пройдут одновременно с выборами президента 14 мая.
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АНКАРА, 2 апреля. /ТАСС/. Последние социологические опросы в Турции показывают, что правящий Республиканский альянс может потерять большинство в парламенте нового созыва по итогам выборов 14 мая. Итоги 17 опросов общественного мнения, проведенных в марте, в воскресенье опубликовал информационный портал Internet Haber.
Выборы в турецкий парламент пройдут одновременно с выборами президента. Прогнозы на этот счет также неоднозначны: многие социологи считают, что избрать нового президента Турции удастся во втором туре, который в таком случае состоится 28 мая.
Средний процент, на который по итогам парламентских выборов может рассчитывать возглавляемая действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР), составляет 33,2%. Ее партнер по альянсу, Партия националистического движения (ПНД), согласно данным опросов, может рассчитывать на 6,6%, чего недостаточно для преодоления семипроцентного барьера, необходимого для вхождения в парламент.
У основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) рейтинг составляет 27,1%, ее союзник — Хорошая партия (ХП) — может набрать 10,5%, еще на 6% могут рассчитывать четыре другие партии Народного альянса, что, как отмечают социологи, позволит им получить 43,6%, или парламентское большинство.
Эксперты напоминают, что на последних парламентских выборах в Турции, состоявшихся 24 июня 2018 года, партия Эрдогана набрала 42,3% голосов избирателей, а ее партнер по коалиции ПНД — 11,1%. Итоги последних опросов, отмечают социологи, показывают, что партия националистов за пять лет потеряла почти половину голосов электората и для вхождения в парламент нуждается в поддержке ПСР. Лидер партии националистов Девлет Бахчели при этом заявляет, что у нее нет проблем с преодолением семипроцентного барьера.
Социологи не видят проблем для вхождения в парламент прокурдской Партии демократии народов (ПДН) — ее рейтинг составляет 10,4%. На прошлых выборах она набрала 11,6% голосов избирателей. Сложности у партии курдов могут возникнуть в случае, если Конституционный суд Турции за время, оставшееся до выборов, вынесет вердикт о ее роспуске. 22 марта высшая судебная инстанции Турции отказала ПДН в переносе на период после 14 мая защиты на процессе о ее роспуске. В итоге представители партии будут вынуждены выступить с последним словом 11 апреля, после чего КС удалится для вынесения вердикта. ПДН, как считают аналитики, может сыграть ключевую роль в успехе оппозиции на президентских выборах. Ранее в ее руководстве давали понять о возможной поддержке единого кандидата от оппозиции, лидера НРП Кемаля Кылычдароглу.