Путин подписал законы об интеграции новых регионов в судебную систему России

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал пакет из восьми законов о создании судов на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и порядке отбора кандидатов в их первоначальные составы. Соответствующие документы опубликованы.
Согласно первому блоку законов, на территориях ДНР и ЛНР создаются верховный и арбитражный суды республик, а в Запорожской и Херсонской областях — областные суды и арбитражные суды областей. Также создаются Донецкий, Луганский, Запорожский и Херсонский гарнизонные военные суды, межрайонные, районные и городские суды.
Кроме того, определяется порядок передачи образуемым судам дел и жалоб, принятых к производству, но еще не рассмотренных судами. Суды, действовавшие на день принятия ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей в РФ, будут продолжать осуществлять правосудие от имени РФ до начала деятельности судов, которые будут созданы в соответствии с принятыми законами.
Еще один блок принятых законов касается порядка отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражного суда. Отбор будет проводиться на конкурсной основе Высшей квалификационной коллегией судей РФ по результатам сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей.
Претенденты, согласно новым нормам, должны отвечать требованиям закона «О статусе судей в РФ». Так, они будут отбираться из числа бывших судей новых регионов, а также граждан РФ, которые не являются судьям, но сдали квалификационный экзамен. При этом от сдачи экзамена освобождаются судьи и граждане РФ, замещавшие должности судей на данной территории, а также граждане РФ, которые не являются судьями, но обладают ученой степенью кандидата или доктора юридических наук и одновременно с этим являются заслуженными юристами РФ. Кандидаты, имеющие гражданство Украины, передают в судебный департамент при Верховном суде РФ копию поданного в МВД заявления о нежелании в нем состоять.
Закон о создании судов в ДНР должен вступает в силу 20 апреля 2023 года, аналогичные законы, касающиеся ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, — 21 апреля 2023 года. Законы о порядке отбора кандидатов в суды всех четырех субъектов РФ вступают в силу со дня официального опубликования.