13:29 (мск), источник: © РИА Новости
WSJ: Япония закупает российскую нефть по ценам выше потолка
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Япония закупает российскую нефть по ценам, выше установленного G7 лимита в 60 долларов, пишет The Wall Street Journal.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Один из ближайших союзников Вашингтона в Азии теперь покупает нефть по ценам выше этого предела. Япония уговорила США согласиться на исключение. Эта уступка свидетельствует о зависимости Японии от России в поставках ископаемого топлива», — сообщает издание.
По мнению приведенных изданием аналитиков, такое положение дел стало причиной нерешительности Токио в вопросе поддержки Киева в его конфликте с Россией.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российское черное золото, перевозимое по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на него при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.