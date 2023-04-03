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13:29 (мск), источник: © РИА Новости

WSJ: Япония закупает российскую нефть по ценам выше потолка

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Япония закупает российскую нефть по ценам, выше установленного G7 лимита в 60 долларов, пишет The Wall Street Journal.

Источник: Reuters

«Один из ближайших союзников Вашингтона в Азии теперь покупает нефть по ценам выше этого предела. Япония уговорила США согласиться на исключение. Эта уступка свидетельствует о зависимости Японии от России в поставках ископаемого топлива», — сообщает издание.

По мнению приведенных изданием аналитиков, такое положение дел стало причиной нерешительности Токио в вопросе поддержки Киева в его конфликте с Россией.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российское черное золото, перевозимое по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на него при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

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