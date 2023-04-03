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14:59 (мск), источник: © РИА Новости

Финляндия станет новым членом НАТО 4 апреля

БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Финляндия вступит в НАТО во вторник, 4 апреля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Источник: NATO

«Это будет историческая неделя. Завтра мы поднимем в штаб-квартире в Брюсселе флаг Финляндии и она станет членом альянса», — сказал он.

Это подтвердила и канцелярия президента Финляндии.

Что касается шведской заявки, то встречи в трехстороннем формате с участием Швеции, Финляндии и Турции будут продолжены, добавил Столтенберг.

Финляндия и Швеция подали заявку в НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Однако вступить в альянс вместе им не удалось, так как Турция и Венгрия пожелали рассматривать заявки по отдельности. На прошлой неделе и Будапешт, и Анкара одобрили присоединение Финляндии к альянсу, процесс вступления Швеции пока затягивается.

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