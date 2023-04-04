FT узнала об игнорировании в НАТО заявки Украины на вступление в альянс

«На столе лежит письмо с заявкой, но мы просто игнорируем его», — признался один из дипломатов.
Другой собеседник FT сообщил, что можно говорить о более тесных взаимоотношениях НАТО и Украины, но речи не идет о членстве в альянсе в ближайшее время.
Подобное отношение НАТО вызывает всё большее раздражение в Киеве, пишет FT. В частности, замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Сибига указал, что Украина хочет получить на июньском саммите альянса конкретные гарантии, а не заверения.
«Мы ожидаем, что получим ответ на нашу официальную заявку о вступлении в НАТО», — сказал он.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит в конфликте с Россией.
Кроме того, президент Чехии Петр Павел 20 марта отмечал, что странам НАТО будет непросто принять единогласное решение о принятии Украины в альянс, в том числе из-за позиции Венгрии и Турции.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Гергей Гуйяш 9 марта вовсе указал, что вступление Украины в НАТО будет означать начало мировой войны.
Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года.