Песков: в Кремле считают вступление Финляндии в НАТО обострением ситуации

«В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы Российской Федерации… И естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане», — сказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, какие именно контрмеры может принять Россия, Песков заявил, что это те меры, которые «РФ посчитает необходимыми».
Россия будет внимательно следить за тем, как НАТО будет использовать территорию Финляндии и какие вооружения и инфраструктуру станет там размещать. В зависимости от этого и будут приниматься меры, добавил он.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с Финляндией «коренным образом» отличается от ситуации с Украиной, поскольку у Москвы с Хельсинки никогда не было споров, а Финляндия не становилась «анти-Россией».
«С Украиной же ситуация диаметрально противоположная и потенциально более опасная. Этим и продиктована необходимость проведения специальной военной операции и достижение в результате нее всех целей, которые были поставлены», — сказал Песков.
Финляндия войдет в состав Североатлантического альянса сегодня, 4 апреля. Турция, которая была последней из 30 стран альянса, не ратифицировавшей заявку Хельсинки на вступление в НАТО, сделала это в ночь на 31 марта. 1 марта закон о вступлении страны в альянс одобрил финский парламент.
Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. После того как 21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО.