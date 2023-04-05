Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены уголовные обвинения. Что важно знать

Во вторник, 4 апреля, экс-президент США приехал в суд в сопровождении кортежа из восьми автомобилей, перед этим побывав в офисе окружного прокурора Манхэттена, который расположен в том же здании. Там Трампа поместили под надзор до начала заседания. В соответствии с процедурами, экс-президент был допрошен и у него взяли отпечатки пальцев, передавал телеканал CNN. При этом Трампа не заковывали в наручники и не фотографировали в анфас и профиль как подозреваемого в преступлении.
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Трудно поверить, что «такое происходит в Америке», пожаловался Трамп перед появлением в суде. «Направляюсь в здание суда в Нижнем Манхэттене. Это кажется таким сюрреалистичным — вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке. MAGA! (Make America Great Again)», — написал он в своем аккаунте в соцсети Truth Social. В суде бывший американский лидер провел около двух часов.
После предъявления обвинений Трамп покинул здание без комментариев прессе, формальный арест с него снят. Адвокат Трампа Тодд Бланш заявил о невиновности клиента и назвал процесс против него политическим.
В чем суть обвинений против Трампа
Трампа обвиняют в подлоге деловых документов с целью скрыть выплаты людям, знавшим о его внебрачных связях, следует из текста обвинительного заключения. В документе перечисляются три главных эпизода с выплатами:
Выплаты швейцару в размере $30 тыс., чтобы тот не разглашал информацию о предполагаемом внебрачном ребенке Трампа; Выплаты неназванной женщине в размере $150 тыс. в обмен на ее молчание об интимных связях с Трампом. Как пишут СМИ, речь идет о фотомодели Карен Макдугал; Выплаты неназванной женщине в размере $130 тыс. в обмен на молчание о романе с Трампом.
Предположительно, получившая деньги девушка — порномодель Сторми Дэниэлс.
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Все предположительные выплаты произошли в 2015—2016 годах, то есть после решения Трампа о выдвижении в кандидаты на президентских выборах от Республиканской партии, но до дня голосования в ноябре 2016 года. Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп «фальсифицировал деловые документы с целью скрыть от американских избирателей компрометирующие данные и информацию о совершении незаконных действий», сообщает прокуратура.
Предполагается, что выплаты в адрес Дэниэлс в интересах Трампа совершались через его бывшего юриста — Майкла Коэна, который в 2019 году получил трехлетний срок за мошенничество. Деньги Макдугал выплачивались через компанию American Media Inc, которая владеет таблоидом National Enqiurer. Эта же медиакомпания заплатила швейцару Трампа, сообщает интернет-портал Axios.
Все обвинения против Трампа относятся к тяжким преступлениям класса E, что является низшей категорией тяжких преступлений в штате Нью-Йорк. По каждому пункту обвинений экс-президенту США грозит до четырех лет лишения свободы.
В августе 2018 года личный адвокат Трампа в 2006- 2018 годах Майкл Коэн признался под присягой, что по поручению своего клиента заплатил за молчание двум любовницам миллиардера — Дэниэлс и Макдугал.
Согласно федеральному законодательству США, денежные выплаты для защиты имиджа кандидата на должность президента США расцениваются как траты в рамках его кампании. Вместе с тем ограничение на размер индивидуального взноса в кампанию установлено на уровне $2,7 тыс. Предполагаемые выплаты того же Коэна любовницам Трампа превышали эту сумму и к тому же не были официально задекларированы в федеральной избирательной комиссии. Более того, часть транзакций Коэна были сделаны через частную компанию, что запрещено законом Тиллмана от 1907 года.
Как отреагировали на дело против Трампа власти и его соратники
Белый дом отказался комментировать арест Дональда Трампа, заявив, что у президента Джо Байдена есть дела и поважнее. «Президент собирается сосредоточиться на американском народе, как он делает это каждый день. Это [дело Трампа] не то, на чем сосредоточено его внимание», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, сейчас Байдена волнует только «снижение цен для американского народа».
Новость об аресте республиканца вызвала бурную реакцию среди группы его активных сторонников.
«Молимся за президента Трампа, молимся за нашу страну. Это ужасно», — написала в своем аккаунте в Twitter республиканка и член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, обозвав демократов «коммунистами». Трамп — это «единственный человек, стоящий на их [демократов] пути в борьбе против враждебного захвата Америка», считает конгрессвумен. «Президент Трамп не сделал ничего плохого!», — поддержал Трампа республиканец Мэтт Гетц, заявив, что «Америка вместе с вами [Трампом] против охоты на ведьм».
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Сын республиканца Дональд Трамп-младший разместил в социальных сетях пародию на то, как будут брать отпечатки пальцев от трампа. На картинке изображен отпечаток руки, принявшей форму нецензурного жеста.
Более трогательно отца поддержал Эрик Трамп, сгенерировав при помощи ИИ картинку, на которой бывший президент идет по одной из улиц Нью-Йорка в сопровождении толпы сторонников.
Владелец Twitter и предприниматель Илон Маск отреагировал саркастично и решил предположить, как бы Демократическая партия воспользовалась машиной времени.
Маск опубликовал сделанную в 1980 году фотографию с молодым Дональдом Трампом и с подписью «почему путешественники во времени продолжают пытаться меня убить? Я простой риелтор!».
Бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон назвал доводы обвинения против Трампа «слабыми».
«Говоря как человек, который очень сильно не хочет, чтобы Дональд Трамп был выдвинут в президенты от республиканцев [в 2024 году], я чрезвычайно огорчен этим документом [обвинения]», — сказал он CNN (цитаты по NYPost). В интервью Times Radio Болтон добавил, что мало сомневается в том, что Трамп совершал выплаты любовницам и не оправдывает его, однако не уверен в том, что такие действия обязательно заслуживают уголовного наказания. Так или иначе, если Трампа в итоге оправдают, это послужит большим подспорьем для предвыборной кампании бизнесмена, уточнил Болтон.