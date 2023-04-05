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15:48 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил об открытости России к диалогу со всеми странами

Россия открыта к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Большом Кремлевском дворце.

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«Россия готова к продуктивному партнерству со всеми без исключения странами. Мы не собираемся ни от кого изолироваться, не имеем предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», — сказал он.

Путин выразил надежду на то, что другие страны-партнеры также будут «придерживаться принципа равноправия и взаимного учета интересов». Глава государства подчеркнул, что именно эти подходы лежат в основе обновленной концепции внешней политики России.

Сегодня в Кремле проходит церемония вручения верительных грамот вновь прибывшим послам иностранных государств. В частности, в мероприятии принимают участие 17 послов, в том числе из США, Дании, Норвегии, Сирии, Омана и др.

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