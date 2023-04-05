Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам в России

«Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», — сказал он.
Глава государства отметил, что обстановка в новых регионах остается напряженной.
Он потребовал жестко пресекать пропаганду неонацистов и их покровителей, разоблачать ложь и подтасовки фактов.
К тому же сложившейся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы — организованная преступность, наркоторговцы, финансовые мошенники. Поэтому необходимо усилить борьбу с криминалом, в том числе с незаконным оборотом наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки, добавил президент.
«В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России», — отметил он.
МВД, прокуратура, Следственный комитет и другие правоохранительные органы и спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни людей, защитить их и их имущество от произвола и насилия, заключил Путин.
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами по итогам референдумов, большинство участников которых проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписал договоры о принятии новых территорий в состав России.