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18:04 (мск), источник: © РИА Новости

Путин заявил о причастности западных спецслужб к терактам в России

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Западные спецслужбы помогают Киеву в подготовке терактов в новых российских регионах, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», — сказал он.

Глава государства отметил, что обстановка в новых регионах остается напряженной.

Противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и радикальные группировки. Здесь действовать нужно жестко и эффективно.

Владимир Путин

Он потребовал жестко пресекать пропаганду неонацистов и их покровителей, разоблачать ложь и подтасовки фактов.

К тому же сложившейся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ситуацией пытаются воспользоваться и чисто криминальные элементы — организованная преступность, наркоторговцы, финансовые мошенники. Поэтому необходимо усилить борьбу с криминалом, в том числе с незаконным оборотом наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатки, добавил президент.

«В том числе нужно оперативно реагировать на попытки их вывоза из зоны проведения специальной военной операции в другие регионы России», — отметил он.

МВД, прокуратура, Следственный комитет и другие правоохранительные органы и спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни людей, защитить их и их имущество от произвола и насилия, заключил Путин.

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами по итогам референдумов, большинство участников которых проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписал договоры о принятии новых территорий в состав России.

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