Лавров заявил о надеждах на возобновление диалога с США

По словам министра, Москва и Вашингтон находятся в горячей фазе войны, поскольку украинские военные используют на поле боя американское оружие. «Американская администрация каждый раз грозится всё более и более дальнобойные и смертоносные системы поставлять. Но отношения, я считаю, нужно поддерживать. По крайней мере, мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят», — сказал Лавров, отметив, что ждать осталось недолго.
Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта друг с другом. Он добавил, что существует прямое вовлечение Вашингтона в гибридную войну с Москвой по самым разным направлениям.
До этого, 4 апреля, Рябков охарактеризовал словом «крах» отношения России и США. Он отметил, что американский курс радикально изменился с момента подписания Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2010 году.
Президент РФ Владимир Путин 5 апреля, выступая на церемонии вручения верительных грамот, заявил, что российско-американские отношения переживают глубокий кризис. Он подчеркнул, что в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка. Глава государства также отметил, что США несут ответственность за нынешний кризис на Украине.
В начале марта американская разведка выпустила доклад, в котором указала, что Россия в ближайшие 10 лет будет оставаться внушительным вызовом для США.
В конце декабря 2022 года посол России в США Анатолий Антонов заявил, что состояние российско-американского диалога сейчас сравнимо с «ледниковым периодом», но Вашингтон не желает полного разрыва.