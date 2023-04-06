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Дело Дональда Трампа
04:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп назвал день своего ареста «лучшим в истории»

Экс-президент США Дональд Трамп назвал 4 апреля, день временного ареста, когда ему были предъявлены обвинения в суде Нью-Йорка по делу о финансовом подлоге, «лучшим в истории».

Источник: Reuters

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Это был невероятный опыт, возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений», — написал бывший президент.

Трамп подчеркнул, что арест и предъявление обвинений положительно повлияли на его планы по участию в президентских выборах в 2024 году.

По словам политика, его рейтинги никогда не были так высоки. «Было собрано 10 миллионов долларов на [предвыборную] кампанию, а закончился день очень важной речью», — отметил он.

Кроме того, на сайте Трампа для сбора средств на предвыборную кампанию появилась возможность купить футболку с изображением республиканца — она стилизованна под фотографию, которую делают сотрудники правоохранительных органов при возбуждении дела.

5 апреля появилась информация, что полиция оцепила здание Trump International Hotel and Tower в Чикаго. Уточнялось, что для транспорта была заблокирована близлежащая улица.

Справка
Арест на два часа. Трампу предъявили обвинение в подлоге документов по 34 пунктамЭкс-президент США заявил в суде, что не признает себя виновным.
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