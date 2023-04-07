США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине

«Несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением специальной военной операции, в настоящее время деятельность в рамках программы возобновлена. Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов», — сказал Кириллов на брифинге.
Такой вывод он сделал на основе анализа протокола совещания рабочей группы американских и украинских специалистов под руководством представителей управления по снижению угрозы минобороны США (DITRA) от 20 октября 2022 года по планам реализации «Программы снижения биологических угроз» на Украине.
По словам Кириллова, ранее озвученные МО РФ факты военно-биологической деятельности Пентагона заставляют Вашингтон предпринимать усилия, чтобы скрыть истинный характер работ. Он подчеркнул, что для этого США изменили название программы «Совместные биологические исследования», которая фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия.