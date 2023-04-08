00:51 (мск), источник: ТАСС
Минобороны РФ сообщило о подготовке Киевом провокации для дискредитации России
Акция нужна, чтобы отвлечь внимание международной общественности от опубликованных ООН фактов военных преступлений ВСУ, отметили в ведомстве.
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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Киев готовит масштабную информационную акцию, чтобы дискредитировать РФ на международной арене. Об этом сообщили журналистам в субботу в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
«По имеющимся данным, подтвержденным из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию Российской Федерации на международной арене», — заявили в штабе.
Там уточнили, что киевский режим проведет специальную информационную акцию, чтобы отвлечь внимание международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений, совершенных военнослужащими украинской армии и боевиками националистических формирований.