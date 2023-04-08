В ЮАР заявили о готовности к приезду Путина на саммит БРИКС

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о присутствии Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось.
«У нас есть подтверждение, что все лидеры примут участие в саммите», — сказал Суклал.
На уточняющий вопрос о том, будут ли лидеры пяти стран участвовать лично, он ответил утвердительно и подчеркнул, что Россия не заявляла обратного.
«Да, все лидеры посетят саммит. Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент (ЮАР Сирил) Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР. Наш кабинет министров занят тем, что обсуждает этот вопрос, но, как я сказал, мы готовимся к полноценному саммиту», — заключил шерпа.
В середине марта представитель главы ЮАР Винсент Магвенью заявил, что Южная Африка принимает во внимание ордер МУС на «арест» президента России Владимира Путина в свете предстоящего 15-го саммита БРИКС.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на «арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об «аресте» президента неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
По словам представителя Кремля, сама постановка вопроса «возмутительная и неприемлемая». Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев также заявил, что «эффективность деятельности МУС нулевая, это не Нюрнбергский и Токийский трибуналы, и даже не сомнительный трибунал по Югославии».
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. Саммит блока должен состояться в августе 2023 года.