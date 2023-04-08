Кадыров считает, что контрнаступление ВСУ сыграет на руку российским военным

Такое мнение он выразил в публикации в своем Telegram-канале в субботу.
«Для удачного контрнаступления им нужны большие ресурсы, неизбежны потери нападающих», — написал Кадыров, отметив, что позиции российских военных «выгодные, укрепленные». По его словам, «тактика боев отшлифована», приемы и маневры ВСУ угадываемы. Глава Чечни отметил, что оборонная позиция российских войск позволит использовать меньше ресурсов.
Кадыров считает, что контрнаступление «украинских сатанистов» и натовских наемников будет на руку российским военным по всем пунктам. Глава Чечни указал на возможность получить в качестве трофеев образцы иностранной техники, а также захватить «толпы пленных», которые, по его словам, «на камеру как всегда окажутся военными поварами или электриками». «Так что, если натовцы и украинские нацисты захотят контратаковать в каком-либо направлении, убедительно прошу их захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения», — отметил Кадыров.