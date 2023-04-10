11:34 (мск), источник: ТАСС
Пушилин в Артемовске заявил, что ВСУ гонят свои подразделения «в мясорубку»
ДОНЕЦК, 10 апреля. /ТАСС/. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о своей поездке в Артемовск (украинское название — Бахмут).
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«Вот он наш Артемовск, освобождается “вагнерами” (ЧВК “Вагнер” — прим. ТАСС). Это маленький анонс, более подробное видео чуть позже ждите на канале. Наши подразделения продолжают освобождать русские земли», — сказал он на видеозаписи, опубликованной в понедельник в Telegram-канале.
Пушилин заявил, что ВСУ не жалеют собственные подразделения в Артемовске. «Противник не жалеет ни город, ни своих. Гонят в мясорубку», — сказал он.
В ночь на 3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о поднятии флага РФ над администрацией Артемовска и сделал заявление, что город юридически находится под контролем российских сил. 7 апреля он информировал об ожесточенных боях с Вооруженными силами Украины в районе железнодорожного вокзала Артемовска.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. 22 марта Гагин заявил, что город практически полностью блокирован силами РФ, все подъездные пути к нему контролируются российской артиллерией. Ранее он информировал, что российские силы контролируют около 70% территории Артемовска. Тем не менее в Киеве неоднократно заявляли, что ВСУ будут оборонять город, пока это возможно, и не планируют оставлять его.