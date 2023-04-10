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13:36 (мск), источник: Ведомости

Кремль заявил, что не будет отменять парад Победы в Москве

Губернаторы некоторых регионов приняли решение отметить парады Победы 9 мая из-за необходимости обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Это прерогатива глав регионов. Они принимают решения исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет. Что касается главного парада — он готовится, планируется.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

Парады Победы 9 мая, в частности, были отменены в Курской и Белгородской областях. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, это решение обусловлено мерами по усилению антитеррористических мер в регионе, которые были согласованы на прошлой неделе. О том, в каком формате пройдет акция «Бессмертный полк», губернатор пообещал сообщить позднее.

5 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене парада Победы в Белгороде, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих» в центре города. По его словам, на ближайшем заседании регионального оперативного штаба рассмотрят вопрос о проведении салюта на 9 мая, шествия «Бессмертного полка» и о праздновании 80-летия Прохоровского сражения.

В Курской и Белгородской областях, а также еще в шести регионах действует режим «среднего уровня реагирования», введенный в октябре президентом РФ Владимиром Путиным.

Региональные и местные органы власти в рамках этого режима могут проводить отдельные мероприятия по территориальной обороне, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В обоих регионах также действует «желтый» уровень террористической опасности.

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