Кремль заявил, что не будет отменять парад Победы в Москве

Парады Победы 9 мая, в частности, были отменены в Курской и Белгородской областях. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, это решение обусловлено мерами по усилению антитеррористических мер в регионе, которые были согласованы на прошлой неделе. О том, в каком формате пройдет акция «Бессмертный полк», губернатор пообещал сообщить позднее.
5 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене парада Победы в Белгороде, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих» в центре города. По его словам, на ближайшем заседании регионального оперативного штаба рассмотрят вопрос о проведении салюта на 9 мая, шествия «Бессмертного полка» и о праздновании 80-летия Прохоровского сражения.
В Курской и Белгородской областях, а также еще в шести регионах действует режим «среднего уровня реагирования», введенный в октябре президентом РФ Владимиром Путиным.
Региональные и местные органы власти в рамках этого режима могут проводить отдельные мероприятия по территориальной обороне, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В обоих регионах также действует «желтый» уровень террористической опасности.