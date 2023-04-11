Электронные извещения, новая приватизация и египетские ракеты. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент Владимир Путин работает в Ново-Огареве. Он проводит международный телефонный разговор, сообщение о нем скоро появится.
Около 16:00 мск у главы государства планируется объемное совещание, посвященное прогнозам социально-экономического развития на 2023−2026 годы. Также будут обсуждаться «текущая ситуация на валютном рынке» и «ситуация с бюджетом». В мероприятии примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Андрей Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и др. Вступительное слово Путина будет транслироваться, доклады будут закрытыми.
О совещании по развитию беспилотной авиации, если таковое будет, в Кремле «своевременно» проинформируют.
Об электронных извещениях
Над идеей электронного извещения граждан в рамках системы воинского учета «сейчас ведется работа в парламенте, ведется работа в Думе».
«Обязанность и государственной машины, и наших народных избранников — прояснить эти вопросы», которые возникают у населения. «Ведется экспертная работа, все это будет проясняться».
«Эта работа необходима: нам нужно усовершенствовать и модернизировать систему военного учета», «и это нужно понимать, и это нужно объяснять». «Воинский учет — это то, с чем граждане нашей страны по Конституции сталкиваются постоянно, хотя бы один раз на протяжении своей жизни». «Эта система должна идти в ногу с требованиями людей».
«Это не связано с мобилизацией», о ее второй волне не может идти и речи. В подходе к этому вопросу в Кремле «нет, по-прежнему не было и нет» изменений.
Комментировать заявления тех или иных парламентариев Кремль не намерен. «Я являюсь пресс-секретарем президента Путина», — подчеркнул Песков.
Об идее новой приватизации
Безусловно, все экономисты, все эксперты и авторитетные участники экономической жизни страны и банковского сектора обсуждают различные темы, связанные с ускорением экономического развития страны.
«Интересна одна из точек зрения, которая была представлена [руководителем ВТБ Андреем] Костиным — все-таки он возглавляет второй по величине банк» страны. Однако его мысль о новой приватизации в Кремле «не обсуждается».
Сообщения газеты The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы, будто Египет намеревался поставить РФ ракеты, «похожи на очередные “утки”, коих сейчас очень много». «Так и надо относиться к таким сообщениям».
В Кремле знакомы с формулировками правительства Японии, заявившем в докладе о внешней политике, будто Курильские острова «находятся под незаконной оккупацией»: «Мы их видим регулярно, мы не приемлем подобную постановку вопроса».
«Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации».
Кремль проинформирует, если будет запланирован визит Путина в Турцию. «Россия будет представлена на должном уровне» на церемонии закладки ядерного топлива в АЭС «Аккую».
«Каким-то образом видео-конференц-связь будет задействована».
Песков не стал уточнять, будут ли контакты между Москвой и Анкарой до президентских выборов в Турции: «Мы рассчитываем, что до выборов президента России [в 2024 году] состоятся еще неоднократные контакты».
Об искусственном интеллекте
«Так или иначе регулированию подлежат все сферы жизни и деятельности человека. Это норма».
«По мере того как будет расширяться сфера использования искусственного интеллекта, будет регулироваться и эта сфера».
Задача государства — принимать решения, «которые не сдерживали бы развитие» отрасли. «Упорядочивать не значит сдерживать развитие».
О драпировке Мавзолея Ленина 9 мая
«Соображения экономии всегда учитываются», закрытие Мавзолея Ленина листами раскрашенной фанеры недорогое. Сама фанера «тщательно хранится, все конструкции используются не в первый раз, они прочные».
Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту с просьбой не закрывать Мавзолей драпировкой на время Парада Победы, как это традиционно делается.