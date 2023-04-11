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18:14 (мск), источник: РБК

В Кремле заявили, что Путин никогда не называл Маска военным преступником

Бизнесмена Илона Маска, возможно, неправильно проинформировали: президент Владимир Путин никогда не называл его военным преступником. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

9 апреля Маск в ответ на упреки одного из пользователей принадлежащего ему Twitter из-за отказа удалить пост зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева написал: «Мне сказали, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, поэтому он не то чтобы мой лучший друг. Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают».

В публикации, которую не стал удалять Маск, Медведев привел причины, «почему Украина исчезнет».

Комментируя слова предпринимателя о «военном преступнике», Песков сказал:

По всей видимости, Маска не совсем верно или, скорее, лживо проинформировали. Это похоже на очередную утку. Путин никогда такого не говорил.

В ответ на просьбу прокомментировать вероятность разблокировки Twitter на территории России он сказал, что этот вопрос находится в компетенции Роскомнадзора, однако сейчас в соцсети есть «большое число материалов, которые требованиям не удовлетворяют». Роскомнадзор 10 апреля заявил, что не видит оснований для снятия ограничений с Twitter, так как сервис микроблогов не удалил 1,3 тыс. запрещенных материалов — фейки о военной операции, детскую порнографию и «наркотический и суицидальный контент».

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