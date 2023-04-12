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16:06 (мск), источник: Ведомости

Херш рассказал о подготовке США соглашения об окончании конфликта на Украине

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Объединенный комитет начальников штабов (JCS) США «поставил задачу» составить черновик договора об окончании военной операции на Украине для его предоставления российским властям в случае поражения РФ. Об этом Херш написал в своем блоге со ссылкой на свои источники.

Спецоперация на Украине
Источник: Lehigh University

После подрыва «Северных потоков» в конце сентября 2022 г. Херш опубликовал расследование, в котором обвинил в причастности ко взрывам США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.

Спустя месяц западные СМИ со ссылкой на новые разведданные США сообщили о возможной причастности к диверсиям некой «проукраинский группировки». В Кремле усомнились в этой информации и назвали подобные сообщения «скоординированным вбросом».

Российские власти неоднократно призывали провести международное разбирательство инцидента с участием российских представителей и указывали на нежелание Запада прозрачно расследовать дело о газопроводах. 27 марта Совет Безопасности ООН отклонил предложение РФ по созданию комиссии для расследования терактов на «Северных потоках». В Кремле выразили сожаление в связи с таким решением и подчеркнули, что российская сторона «продолжит усилия по тому, чтобы не дать замотать эту тему».

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