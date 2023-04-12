После подрыва «Северных потоков» в конце сентября 2022 г. Херш опубликовал расследование, в котором обвинил в причастности ко взрывам США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.
Спустя месяц западные СМИ со ссылкой на новые разведданные США сообщили о возможной причастности к диверсиям некой «проукраинский группировки». В Кремле усомнились в этой информации и назвали подобные сообщения «скоординированным вбросом».
Российские власти неоднократно призывали провести международное разбирательство инцидента с участием российских представителей и указывали на нежелание Запада прозрачно расследовать дело о газопроводах. 27 марта Совет Безопасности ООН отклонил предложение РФ по созданию комиссии для расследования терактов на «Северных потоках». В Кремле выразили сожаление в связи с таким решением и подчеркнули, что российская сторона «продолжит усилия по тому, чтобы не дать замотать эту тему».