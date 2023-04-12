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16:41 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Франция заблокировала решение ЕС о поставках боеприпасов Украине

ВАРШАВА, 12 апреля. /ТАСС/. Франция заблокировала решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду сообщает агентство PAP со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза.

Спецоперация на Украине
Источник: Ministry of Defence of Ukraine

«Франция блокирует требующее единогласия решение Европейского союза, касающееся финансирования поставок боеприпасов Украине. Она в числе прочего хочет, чтобы рефинансирование стало возможным не только в случае [поставок] боеприпасов [для артиллерии], но также и ракет, причем даже тогда, когда Украина не просит о таких ракетах», — цитирует агентство собеседника.

Решение о рефинансировании поставок боеприпасов ВСУ из средств Европейского фонда мира на сумму €2 млрд было принято на саммите ЕС в Брюсселе в марте.

При этом речь шла о поставках артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые в настоящее время производятся в Польше, Германии и Франции.

«В этой ситуации решением мог бы стать поиск боеприпасов в третьей стране на основе пожертвования и последующего возвращения из запасов государства, входящего в ЕС, этой третьей стране другого вооружения. Переговоры по этому вопросу ведутся», — добавил источник.

Причиной, по которой Франция заблокировала решение о финансировании поставок боеприпасов Украине, источник назвал возможное лоббирование Парижем интересов своих оружейных фирм.

Агентство PAP указывает, что большинство государств ЕС, включая Польшу, выступили с критикой решения Франции.

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