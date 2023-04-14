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21:32 (мск), источник: © РИА Новости

Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов.

Источник: © РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Документом уточняется, что реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством РФ, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса. Закон также устанавливает, что повестка может быть продублирована в электронном виде. Соответствующие поправки были внесены Госдумой к законопроекту, которым предлагается направлять призывникам повестки по почте заказным письмом.

Закон также предусматривает возможность зачисления в запас граждан, которые обязаны стоять на воинском учете, без личной явки.

Кроме того, законом предусмотрен ряд обеспечительных мер для уклонистов. Так, устанавливается ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке — предусматривается запрет на госрегистрацию транспортных средств.

Кроме того, гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, будет запрещен выезд за пределы РФ до явки в военкомат. Возможны ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, регистрацию ИП.

Закон также устанавливает, что повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре повесток, в случае если повестка не считается врученной другими способами.

Согласно документу, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды будут обязаны в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.

Кроме того, руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица организаций обязаны оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов при их поступлении, в том числе в электронной форме; обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по повесткам; направлять необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на таком учете, в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений, в том числе с использованием портала Госуслуг.

Оборонный комитет Совфеда в своем заключении давал положительный отзыв на документ. Сенаторы также отмечали что по заключению правового управления СФ «закон соответствует Конституции РФ, в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства».

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в одном из Telegram-чатов IT-отрасли написал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.

Справка
Как будет работать электронная повестка в военкомат. Что важно знатьЧто и для чего изменилось в законодательстве о военной службе — в материале РБК.
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