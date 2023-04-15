Помпеи: что мы узнали благодаря раскопкам 13 апреля 1895 года, 128 лет назад, при раскопках Помпей был найден скелет, прозванный впоследствии "античным скупым рыцарем"
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
10В Венеции почти пересохли каналы
Главное
Спецоперация на Украине
12:18 (мск), источник: РИА Новости

Трампа и Маска пригласили посетить Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов пригласил посетить полуостров экс-президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска.

Источник: РИА "Новости"

«Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел все на месте. Убежден, что если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим. Он приедет к нам одним человеком, а уедет другим. И многие вопросы будут решаться по-другому после его такого визита», — сказал он РИА Новости.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Это решение поддержали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.

Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос полуострова «закрыт окончательно».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лавров сделал заявление по 'формуле мира' Зеленского
Когда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта