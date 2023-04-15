23:20 (мск), источник: ТАСС
Источник: Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля
Как уточнил источник, консультации пройдут в закрытом режиме.
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ООН, 15 апреля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в понедельник, 17 апреля, обсудит обострение ситуации в Судане.
Об этом сообщил в субботу ТАСС источник во всемирной организации.
По его словам, СБ ООН проведет консультации по Судану «после обсуждения ситуации в Йемене». Консультации пройдут в закрытом режиме, уточнил источник.