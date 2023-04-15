Помпеи: что мы узнали благодаря раскопкам 13 апреля 1895 года, 128 лет назад, при раскопках Помпей был найден скелет, прозванный впоследствии "античным скупым рыцарем"
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
20В Бразилии начался сезон карнавалов
Главное
Спецоперация на Украине
23:20 (мск), источник: ТАСС

Источник: Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Судане 17 апреля

Как уточнил источник, консультации пройдут в закрытом режиме.

Источник: Reuters

ООН, 15 апреля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в понедельник, 17 апреля, обсудит обострение ситуации в Судане.

Об этом сообщил в субботу ТАСС источник во всемирной организации.

По его словам, СБ ООН проведет консультации по Судану «после обсуждения ситуации в Йемене». Консультации пройдут в закрытом режиме, уточнил источник.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "У меня нет своей страны. Мне пришлось покинуть страну, где я родился, где я боролся и где я наконец добился успеха"
Вулканологи рассказали, какой самый страшный вулкан и почему
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООН