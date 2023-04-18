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12:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: Путин посетил ЛНР и Херсонскую область вчера

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин посетил военные штабы в Херсонской области и Луганской народной республике вчера, 17 апреля. Представитель Кремля отметил, что для президента важно посещать новые регионы и проводить проверки штабов. Упоминание Путиным Пасхи на видео Дмитрий Песков объяснил тем, что согласно православной традиции она празднуется сорок дней.

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«Это было вчера. Действительно президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас, но дело в том, что Пасха-то у нас идет 40 дней. И сейчас тем более Пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было. Эта поездка состоялась вчера», — сказал господин Песков во время пресс-колла.

Он добавил, что поездка в войска — это рутинная работа Верховного главнокомандующего. «Что касается состояния войск, то это прерогатива Министерства обороны. Мы не имеем права давать здесь какую-то информацию», — сказал представитель Кремля.

Сегодня утром пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Следом он отправился в Луганскую народную республику. Там глава страны посетил штаб национальной гвардии «Восток» и заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других офицеров об обстановке. Это была первая поездка президента в ЛНР и Херсонскую область.

Во время посещения штаба «Днепр» глава государства поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, по его словам, принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи.

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