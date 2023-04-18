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15:46 (мск), источник: © РИА Новости

МИД вызвал послов США, Британии и Канады

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В МИД вызвали трех представителей иностранных государств в Москве.

Источник: © РИА Новости

Внешнеполитическое ведомство должны посетить:

  • посол Британии Дебора Броннер;
  • посол США Линн Трейси;
  • посол Канады Элисон Леклер.

Министерство подчеркнуло, что представители дипмиссий допускают грубое вмешательство во внутренние дела России и ведут деятельность, не соответствующую их дипломатическому статусу.

Британский посол уже покинула здание ведомства, на выходе она отказалась отвечать на вопросы журналистов. Броннер пробыла там чуть больше получаса.

В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе*, отметила, что действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в России, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты — выдворяться из страны.

Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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