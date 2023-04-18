15:46 (мск), источник: © РИА Новости
МИД вызвал послов США, Британии и Канады
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В МИД вызвали трех представителей иностранных государств в Москве.
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Внешнеполитическое ведомство должны посетить:
Министерство подчеркнуло, что представители дипмиссий допускают грубое вмешательство во внутренние дела России и ведут деятельность, не соответствующую их дипломатическому статусу.
Британский посол уже покинула здание ведомства, на выходе она отказалась отвечать на вопросы журналистов. Броннер пробыла там чуть больше получаса.
В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя визит иностранных послов на оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе*, отметила, что действия США, Британии и Канады, направленные на разжигание розни и вражды в России, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в подрывную работу дипломаты — выдворяться из страны.
Оглашение приговора Кара-Мурзе* посетили 40 дипломатов из 25 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Накануне суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.