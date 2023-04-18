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15:49 (мск), источник: Ведомости

Патриарх Кирилл заявил, что Путин никогда не отдавал ему приказов

Президент России Владимир Путин никогда не отдавал приказов патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, заявил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) после литургии в Николо-Угрешском монастыре, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Совершенно особым островом — как я говорю, островом свободы — является наша страна и наша Церковь. Мы действительно свободны. Некоторые наши противники, показывая пальцем, говорят, что вот там патриарх — он, что называется, по приказу президента действует. Перед Богом говорю вам: никаких никогда приказов президент патриарху не отдавал, не отдает. И я уверен — как православный верующий воцерковленный человек и отдавать не будет», — сказал патриарх.

В России, как заявил предстоятель РПЦ, сегодня сложилась «действительно некая симфония [в отношениях] светской и церковной власти».

Он добавил, что о подобного рода отношениях в своем время мечтали в Византии, но там эта «симфония» никогда в полной мере не была реализована «по причине особого значения роли императора, который считал себя в том числе и главой Церкви».

1 февраля Путин поздравил патриарха Кирилла с 14-й годовщиной интронизации, отметив роль РПЦ в сложное время и поддержку народа и военнослужащих. Глава государства также заявил, что патриарх является примером преданного служения РПЦ, людям и стране. Он указал на подвижническую миссию патриарха и его заботу о благополучии народа. По словам Путина, глава РПЦ смог снискать глубокое уважение граждан России.

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