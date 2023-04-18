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18:24 (мск), источник: РБК

Politico узнала о подготовке США «беспрецедентных мер» против Китая

Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить о «беспрецедентных» мерах по ограничению американских инвестиций в Китай, которые будут направлены на сдерживание технологического и военного развития Пекина. Об этом сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: AP 2022

По их словам, о новых мерах власти США могут объявить уже в конце апреля. Среди возможных ограничений собеседники Politico называют: требование к американским компаниям уведомлять правительство о новых инвестициях в Китай; запрет технологическим компаниям на некоторые сделки с КНР в «критических секторах», включая закупку микрочипов.

Politico отмечает, что решение о новых ограничениях происходит на фоне «особенно деликатного момента» для администрации Байдена, которая пытается сгладить напряженность и поддерживать торговые связи с Пекином, поскольку обе экономики балансируют на грани рецессии.

«Мы хотим убедиться, что делаем это правильно консультируясь с союзниками и промышленностью, а затем переходя к обычным процедурам указа в соответствии с правилами», — цитирует издание слова высокопоставленного сотрудника администрации президента США.

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