Politico узнала о подготовке США «беспрецедентных мер» против Китая

По их словам, о новых мерах власти США могут объявить уже в конце апреля. Среди возможных ограничений собеседники Politico называют: требование к американским компаниям уведомлять правительство о новых инвестициях в Китай; запрет технологическим компаниям на некоторые сделки с КНР в «критических секторах», включая закупку микрочипов.
Politico отмечает, что решение о новых ограничениях происходит на фоне «особенно деликатного момента» для администрации Байдена, которая пытается сгладить напряженность и поддерживать торговые связи с Пекином, поскольку обе экономики балансируют на грани рецессии.
«Мы хотим убедиться, что делаем это правильно консультируясь с союзниками и промышленностью, а затем переходя к обычным процедурам указа в соответствии с правилами», — цитирует издание слова высокопоставленного сотрудника администрации президента США.