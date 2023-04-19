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Спецоперация на Украине
06:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Южной Кореи не исключил поставки вооружения Украине

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что его страна может начать поставки вооружения на Украину в случае возникновения серьезной угрозы для мирного населения. Об этом он сказал в интервью Reuters. Агентство отметило, что южнокорейский президент впервые с начала военной операции России высказался о поставках вооружения Украине.

Источник: AP 2022

«Если возникнет ситуация, которую международное сообщество не сможет мириться, например, крупномасштабное нападение на гражданских лиц, массовые убийства или серьезное нарушение законов войны, нам может стать трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке», — сказал Юн Сок Ёль Reuters.

Юн Сок Ёль добавил, что Южная Корея будет принимать решение о помощи Украине с учетом ее отношений с вовлеченными в конфликт сторонами, а также ситуации в зоне военных действий.

Ранее Южная Корея отказывалась от поставок летального оружия Украине и предоставляла только гуманитарную и финансовую помощь. В апреле Reuters со ссылкой на утечку документов Пентагона сообщал, что Южная Корея согласилась продавать артиллерийские снаряды, чтобы помочь США пополнить свои запасы. При этом страна настаивала на том, что их «конечным потребителем» должны стать американские военные. Высокопоставленные южнокорейские чиновники опасались, что США перенаправят их на Украину.

Олеся Павленко

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