09:31 (мск), источник: Lenta.Ru
Власти США воспрепятствуют обходу антироссийских санкций в Казахстане
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минфин.
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Уточняется, что помощник министра финансов США Элизабет Розенберг посетит центральноазиатскую страну в период с 23 по 26 апреля.
В ходе визита она обсудит пресечение игнорирования санкций против Москвы, а также поиск возможности для более тесного сотрудничества, обмена информацией и обсуждения тенденций в торговле.
Кроме того, сотрудник ведомства планирует выбрать вместе с властями Казахстана приоритетные задачи в сфере исполнения санкций «на всех уровнях цепочки поставок». В частности, Вашингтон предпримет попытки лишить доступа к важнейшим рынкам мира структуры, которые якобы содействуют России в проведении специальной военной операции и поддерживают российскую армию.
Кроме того, в Минфине США отметили, что американская сторона ранее ввела ограничения против компаний в 20 странах, якобы входивших в «сети по обходу» санкций против России.