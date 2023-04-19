Глава МВД Турции заявил, что весь мир ненавидит Америку

Сойлу после теракта в Стамбуле в прошлом году заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. Позже глава МВД Турции призвал посла США «убрать свои грязные руки» от его страны.
«Не существует такого понятия, как Европа. Не преувеличивайте её (Европу) в своих головах. Есть Америка. Европа — поезд в колонне Америки. В ней нет ничего особенного», — приводит газета его слова.
По словам главы МВД Турции, «европейские лидеры постоянно дискредитируются, население стареет». «Они (европейцы) испытывают трудности в экономическом производстве и будут испытывать их и дальше», — заявил он.
Газета пишет, что в ходе выступления на встрече с молодежью Сойлу сказал, что «Америка продолжает терять репутацию и что весь мир ненавидит Америку», и что «Европа — пешка Америки в Африке, все государства Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют, и что они возвращаются к своим местным языкам».
Сойлу отметил, что «Запад больше не обладает суверенитетом».
«У них больше нет такого суверенитета, но они пытаются сохранять свои привычки…. Турция меняет историю. Эти выборы — те выборы, на которых эта история полностью изменится. Вот почему Америка давит, Европа давит. Вот почему Кандиль (горы на севере Ирака, где, по данным Анкары, скрываются боевики запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) — ред.) в панике, а РПК давит. Это не выбор (президента) Тайипа Эрдогана, это выбор будущих поколений Турции, выбор полной независимости Турции», — приводит издание слова министра.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. В итоговый список кандидатов вошли действующий глава государства, 69-летний Эрдоган как единый кандидат от «Республиканского альянса», единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» 74-летний Кемаль Кылычдароглу, а также лидер партии Memleket 58-летний Мухаррем Индже и 55-летний кандидат от альянса Ata Синан Оган. Результаты предвыборных исследований пока не выявляют фаворита предстоящих выборов между Эрдоганом и Кылычдароглу, различные опросы показывают цифры в пользу и одного, и другого.