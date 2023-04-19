10:54 (мск), источник: ТАСС
Новый опрос показал снижение популярности Трампа среди республиканцев
Согласно исследованию компании Morning Consult, лишь 53% респондентов поддерживают экс-президента США.
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ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Рейтинг бывшего президента США Дональда Трампа в качестве кандидата среди республиканцев в борьбе за пост главы американской администрации в 2024 году снизился. Такие данные получены в результате опроса, проведенного компанией бизнес-аналитики Morning Consult.
Согласно опубликованной на ее сайте во вторник информации, лишь 53% респондентов поддерживают Трампа, в то время как в начале месяца в его поддержку высказывались 57%. Наиболее сильного конкурента — губернатора штата Флорида Рона Десантиса готовы поддержать 24% опрошенных. Остальные возможные кандидаты от Республиканской партии пользуются значительно меньшей популярностью. За кандидатуру бывшего вице-президента Майка Пенса готовы проголосовать 7% республиканцев, а экс-постпреда США при ООН Никки Хейли — 4%.
Опрос проводился с 14 по 16 апреля среди более 3,4 тыс. избирателей, поддерживающих Республиканскую партию. Погрешность составила примерно от одного до двух процентов.
30 марта большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс. Как следует из обнародованного позднее обвинительного заключения, Трампу инкриминируются 34 случая подлога деловых документов с целью совершить другое правонарушение. Как поясняют СМИ, каждый пункт обвинения предусматривает наказание максимум до четырех лет тюремного заключения.