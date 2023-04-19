Возможные поставки оружия Сеулом Киеву и ситуация вокруг Карабаха. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин проведет в Ново-Огареве ряд рабочих встреч.
У президента запланировано совещание по ВКС с членами правительства, профильной темой которого будет повышение надежности электросетевого комплекса страны. Гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин выступит с докладом о финансово-экономическом состоянии компании. «Естественно, будут рассматриваться и оперативные вопросы в ходе этого совещания, это будет в открытом режиме. Профильный вопрос будет рассматриваться в закрытом режиме».
Кардинального нового в этом ничего нет. Сеул занял достаточно недружественную позицию к России по ситуации на Украине, возможность отправки военной помощи — продолжение этой линии. «Разумеется, все больше и больше стран будут пытаться втянуть непосредственно в этот конфликт».
«Конечно же, начало поставок вооружений будет косвенно означать определенную стадию вовлеченности в этот конфликт».
Кремль обратил внимание на реакцию Киева на встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Исключать украинских провокаций против Белоруссии нельзя.
РФ готова приветствовать любые шаги Армении и Азербайджана, которые способны привести к разрядке напряженности в Нагорном Карабахе.
Трехсторонние договоренности РФ, Азербайджана и Армении являются единственно реальной базой для урегулирования ситуации. «Поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех».
«Тема борьбы с неонацизмом, с любыми проявлениями нацизма в нашей современной истории, которые мы видим в разных странах и которые, конечно, расцвели пышным цветом на Украине, борьба с этими проявлениями чрезвычайно важна».
Песков выразил надежду, что форум в Белоруссии станет еще одним значимым событием в общем контексте этой борьбы.
Позиция России по ситуации вокруг Киево-Печерской лавры известна и последовательна. «Мы решительно осуждаем эти действия».
Песков опроверг сообщения западных СМИ о якобы подготовке Россией диверсий на энергетических объектах в Европе. «Они опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию».
«Мы предпочли бы, чтобы они больше внимания уделяли теме террористического акта на “Северных потоках”, теме необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов, саботажа».