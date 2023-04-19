Минобороны Украины утверждает, что контрнаступление в Донбассе уже идет

«Наступление сегодня идет на четырех направлениях, это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское. Это контрнаступательные действия, это контрштурм. То, что сейчас происходит на фронте — это элемент контрнаступления. То, что сейчас происходит в Бахмуте (украинское название Артемовска. — Прим. ред.), там тоже есть активные штурмовые действия», — заявила она в эфире телеканала «Рада».
Как писал американский журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы Пентагона, США и союзники готовят Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля.
Как заявил на минувшей неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Вашингтоне, Киев может начать контрнаступление «в ближайшее время». Он в очередной раз подтвердил, что цель Украины — выход на границы 1991 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что военные тщательно отслеживают любые высказывания о скором контрнаступлении ВСУ, их учитывают при планировании спецоперации.