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Главные новости к вечеру 19 апреля
17:59 (мск), источник: Газета.Ру

Санду заявила, что Молдавию ждут в большой европейской семье

Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Европарламент за поддержку Кишинева на пути евроинтеграции.

Источник: AP 2022

По ее словам, резолюция ЕП с призывом к началу переговоров о вступлении республики в Евросоюз имеет большое значение для государства.

«Молдова еще раз получила подтверждение, что ее ждут в большой европейской семье. В принятой недавно резолюции Европарламент призвал начать переговоры о вступлении в ЕС до конца 2023 года и отметил важность нашей страны для объединенной и сильной Европы», — написала Санду в соцсети.

Как указала президент Молдавии, евроинтеграцию поддерживают жители государства, поэтому власти стараются достичь этой цели. Она также добавила, что Кишинев выполнит все рекомендации Еврокомиссии, чтобы подготовиться к переговорам о вступлении в ЕС.

Ранее сообщалось, что глава Гагаузии Ирина Влах раскритиковала планы Санду провести в Молдавии массовый митинг в поддержку евроинтеграции. По ее словам, стоит направить усилия на решение проблем людей, а не проведение демонстраций.

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