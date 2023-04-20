13:53 (мск), источник: Известия
Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Киев
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл 20 апреля в Киев. Об этом сообщило издание The Kyiv Independent.
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Столтенберг был замечен на Михайловской площади в центре города, где он почтил память погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее, 15 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страну устроят только реальные шаги по ее членству в НАТО. По его словам, альянс должен сделать шаг к вступлению Украины в свой состав и гарантировать ее членство.
При этом 3 апреля Столтенберг заявил, что без победы в конфликте вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения. В то же время он отметил, что позиция альянса неизменна: Украина станет членом организации.
В то же время 9 февраля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш предупредил, что вступление Украины в НАТО будет означать начало мировой войны.
Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Тогда Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.