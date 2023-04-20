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13:58 (мск), источник: ТАСС

Новый вариант коронавируса в России и Столтенберг в Киеве. Темы брифинга Пескова

Распространение нового варианта коронавируса, визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Украину и заявление Киева о «двойнике» президента РФ Владимира Путина стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин выступит на заседании Совета по развитию местного самоуправления, это будет «весьма содержательное мероприятие»: «Обширное будет заседание».

Также у президента запланирован ряд рабочих встреч. «Если что-то будет появляться открытое, будем вас оперативно информировать».

О поездке Столтенберга в Киев

В Кремле «нет оценок перспектив» вступления Украины в НАТО, но недопущение этого остается одной из целей специальной военной операции: «Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны».

Об отказе ЕС от новых санкций

В Кремле не комментируют публикации о намерении европейских чиновников отказаться от новых санкций против России: «Мы не считаем нужным комментировать такие сообщения».

О новом варианте коронавируса

В Кремле не вводят новых мер из-за выявления в России нового варианта коронавируса «арктур», также нет изменений в графике президента: «Никаких изменений нет и каких-то дополнительных мер пока у нас нет».

Прежние «определенные ограничения, меры предосторожности» в Кремле сохраняются, но о каком-то их усилении пока речи не идет.

Об участии Франции в переговорах по стратегической стабильности

Что касается позиции Парижа о возможном участии в переговорах по стратегическим вооружениям, Москва считает, что французский и британский ядерные арсеналы, «можно сказать, де-факто находятся под контролем США»: «Поэтому, если нам говорить с Америкой, то говорить без учета этих двух арсеналов абсолютно бессмысленно».

О заявлении Данилова

В Кремле считают «очень странным» заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что на днях новые регионы России якобы посещал не Владимир Путин, а его двойник.

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