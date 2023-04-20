Новый вариант коронавируса в России и Столтенберг в Киеве. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин выступит на заседании Совета по развитию местного самоуправления, это будет «весьма содержательное мероприятие»: «Обширное будет заседание».
Также у президента запланирован ряд рабочих встреч. «Если что-то будет появляться открытое, будем вас оперативно информировать».
В Кремле «нет оценок перспектив» вступления Украины в НАТО, но недопущение этого остается одной из целей специальной военной операции: «Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны».
В Кремле не комментируют публикации о намерении европейских чиновников отказаться от новых санкций против России: «Мы не считаем нужным комментировать такие сообщения».
В Кремле не вводят новых мер из-за выявления в России нового варианта коронавируса «арктур», также нет изменений в графике президента: «Никаких изменений нет и каких-то дополнительных мер пока у нас нет».
Прежние «определенные ограничения, меры предосторожности» в Кремле сохраняются, но о каком-то их усилении пока речи не идет.
Что касается позиции Парижа о возможном участии в переговорах по стратегическим вооружениям, Москва считает, что французский и британский ядерные арсеналы, «можно сказать, де-факто находятся под контролем США»: «Поэтому, если нам говорить с Америкой, то говорить без учета этих двух арсеналов абсолютно бессмысленно».
В Кремле считают «очень странным» заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что на днях новые регионы России якобы посещал не Владимир Путин, а его двойник.