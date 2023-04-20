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22:27 (мск), источник: РБК

Медведев допустил вступление Украины в НАТО «частями» других стран

НАТО примет Украину в состав в виде частей Польши, Венгрии и Румынии, заявил в своем Twitter заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал визит генсека Североатлантического альянса в Киев и его слова о том, что место Украины — в НАТО.

Источник: РИА "Новости"

«Если перевести высказывание генерального секретаря НАТО с украинско-английского на обычный английский, то “со временем” означает “вступит в альянс частями, которые к тому времени будут принадлежать Польше, Венгрии и Румынии”», — заявил Медведев.

Он написал, что поддержка, которую Столтенберг пообещал от лица НАТО, на самом деле означает «хорошо, что скоро меня там не будет», поскольку мандат нынешнего генсека закончится в сентябре 2023 года.

8 апреля Медведев говорил, что Украины «не будет на планете», поскольку она «не нужна» России, Европе, США, Азии и другим континентам, а также собственным гражданам. Он добавил, что «из 45 миллионов [жителей] там осталось чуть больше 20». По словам Медведева, Украиной в 1991 году «назвали кусочки России», на которых живут миллионы россиян, в связи с чем «нам нужна Большая Великая Россия».

Столтенберг в ходе своего первого с начала военной операции на Украине визита в Киев заявил, что Украина и НАТО будут сотрудничать в рамках многолетней программы поддержки, чтобы обеспечить совместимость сил страны с НАТО. Такая программа даст Украине возможность перейти от советских военных доктрин и техники к армии, соответствующей стандартам альянса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после визита Столтенберга вновь подчеркнул, что недопущение вступления Украины в НАТО — одна из целей военной операции. «В противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны», — сказал он.

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