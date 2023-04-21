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12:42 (мск), источник: РБК

Германия сочла «нормальным» проведение операций ВСУ на территории России

ВСУ могут атаковать российскую территорию, с этим «придется смириться», сказал министр Писториус. Москва предупреждала о жестком ответе при украинских ударах «вглубь» России.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Подвергшаяся нападению сторона во время боевых действий вправе заходить на территорию противника, например для перерезания путей снабжения, так может поступить и Украина в отношении России, это «совершенно нормально». Такое мнение выразил глава Минобороны Германии Борис Писториус в эфире ZDF.

До тех пор пока атакам не подвергаются города, мирные люди, гражданские объекты, с этим придется смириться.

Борис Писториус
глава Минобороны Германии

В вопросе о будущих поставках со стороны Запада на Украину необходимо обращать внимание на то, как ведутся эти боевые действия, считает Писториус. Министр отметил, что если Киев запрашивает определенные виды бомб, которые признаны незаконными во всем мире, то следует отказать.

Он затронул и тему вступления Украины в НАТО. Писториус призвал принимать решения по этому вопросу «с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот». По его мнению, присоединение к альянсу может произойти только после окончания конфликта с Россией. Сейчас «дверь приоткрылась», но пока не время для подобных решений. Украину при этом могут принять «просто из чувства солидарности», уверен министр.

После присоединения четырех регионов прошлой осенью президент Владимир Путин пообещал «защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами». Он подчеркнул нежелание обсуждать статус этих территорий: «[Выбор] сделан, Россия его не предаст».

Схожее предупреждение делал и зампред Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя намерение ВСУ наносить удары по российским объектам в Крыму. «Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — пригрозил он. Если удары будут нанесены «вглубь России», ответ Москвы может быть любым, он будет «быстрым, жестким и убедительным».

В начале марта этого года произошло нападение на села Любечане и Сушаны, которые расположены в Брянской области. Погибли два человека, один ребенок получил ранения. Ответственность за атаку взяли на себя члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК), который входит в состав территориальной обороны ВСУ. Власти Украины отвергли свою причастность к нападению. Путин назвал произошедшее терактом, основателей РДК объявили в розыск.

Михаил Добрунов

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