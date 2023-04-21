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15:37 (мск), источник: ТАСС

Медведев назвал Британию вечным врагом России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Лондон враждовал и будет враждовать с Москвой, уверен зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае, до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия. Let it be, как пели “Битлз”…» — написал он в пятницу в своем Telegram-канале, комментируя введение Великобританией санкций против пятерых участников расследования в отношении признанного в РФ иноагентом Владимира Кара-Мурзы.

Медведев с иронией заметил, что вера британских деятелей в свою исключительность великолепна. Он также обратил внимание на высказывания посла этой страны в контексте дела Кара-Мурзы.

«Дело даже не в конкретном “кейсе”, а в их святой уверенности, что это страшное наказание и российские должностные лица будут биться в истерике по этому поводу. Все-таки очевидно, что конфликт устаревшей формы (вырождающаяся британская монархия) и глумливого содержания (посмотрите на лица их недавних премьеров) создает весьма причудливых тварей», — констатировал замглавы Совбеза. «Впрочем, плевать на их решения», — добавил он.

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