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15:29 (мск), источник: © РИА Новости

Великобритания ввела санкции против пяти россиян по делу Кара-Мурзы*

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Великобритания ввела санкции против пяти российских физлиц, связанных с делом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы* (признан в РФ иноагентом), в том числе против «судьи, двух следователей и сотрудников ФСБ», сообщил в пятницу МИД Британии.

Источник: © РИА Новости

Ранее Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. В МИД Британии осудили вынесение политику такого приговора и заявили, что «рассмотрят дальнейшие меры» для привлечения к ответственности всех причастных к задержанию Кара-Мурзы*.

«Министр иностранных дел Джеймс Клеверли ввел сегодня (21 апреля, пятница) санкции против пяти физических лиц, связанных с отравлением и задержанием политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы*», — говорится в документе на сайте британского МИД. Отмечается, что санкции были введены против судьи Басманного суда Москвы Елены Ленской, которая, по заявлению британских властей, «одобрила арест Кара-Мурзы*», а также двух следователей по его делу — Дениса Колесникова и Андрея Задачина.

Добавляется, что в санкционный список также попали два сотрудника ФСБ РФ — Александр Самофал и Константин Кудрявцев. Как отмечается в документе, они были членами оперативной группы, участвующей в деле Кара-Мурзы* перед его отравлением в 2015 и 2017 годах.

Ранее послу Великобритании в ходе вызова в МИД РФ выразили решительный протест в связи с недопустимыми высказываниями после вынесения приговора Владимиру Кара-Мурзе*, Россия расценивает заявления как грубое вмешательство во внутренние дела страны, сообщал российский МИД.

Владимир Кара-Мурза, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело — о работе в «иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной». Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ «Госизмена», санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.

Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене — все остальные ведет ФСБ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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