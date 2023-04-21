Великобритания ввела санкции против пяти россиян по делу Кара-Мурзы*

Ранее Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и дискредитации российской армии. В МИД Британии осудили вынесение политику такого приговора и заявили, что «рассмотрят дальнейшие меры» для привлечения к ответственности всех причастных к задержанию Кара-Мурзы*.
«Министр иностранных дел Джеймс Клеверли ввел сегодня (21 апреля, пятница) санкции против пяти физических лиц, связанных с отравлением и задержанием политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы*», — говорится в документе на сайте британского МИД. Отмечается, что санкции были введены против судьи Басманного суда Москвы Елены Ленской, которая, по заявлению британских властей, «одобрила арест Кара-Мурзы*», а также двух следователей по его делу — Дениса Колесникова и Андрея Задачина.
Добавляется, что в санкционный список также попали два сотрудника ФСБ РФ — Александр Самофал и Константин Кудрявцев. Как отмечается в документе, они были членами оперативной группы, участвующей в деле Кара-Мурзы* перед его отравлением в 2015 и 2017 годах.
Ранее послу Великобритании в ходе вызова в МИД РФ выразили решительный протест в связи с недопустимыми высказываниями после вынесения приговора Владимиру Кара-Мурзе*, Россия расценивает заявления как грубое вмешательство во внутренние дела страны, сообщал российский МИД.
Владимир Кара-Мурза, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело — о работе в «иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной». Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ «Госизмена», санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.
Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене — все остальные ведет ФСБ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.