Минюст внес в реестр иноагентов Христо Грозева

«Христо Грозев распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Грозева по делу об организации незаконного пересечения границы РФ. Как сообщили в правоохранительных органах, он организовал побег за границу редактора издания The Insider Романа Доброхотова (издание и редактор признаны в РФ иноагентами).
Севец-Ермолина внесена в реестр за поддержку Украины, Вихарева — за распространение материалов, созданных иноагентами, негативной информации о властях РФ.
В реестр также включены автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника», которая распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, негативную информацию о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, и журналистский проект «Адвокатская улица», который активно участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, направленных на формирование негативного образа РФ, действующего законодательства и правоприменительной практики, а также склонял к оказанию финансовой помощи иностранному агенту.