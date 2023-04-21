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21:15 (мск), источник: ТАСС

Минюст внес в реестр иноагентов Христо Грозева

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минюст РФ внес в реестр иноагентов журналиста Христо Грозева, политика Эльвиру Вихареву, активистку Наталью Севец-Ермолину и две организации. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

Источник: AFP 2022

«Христо Грозев распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Грозева по делу об организации незаконного пересечения границы РФ. Как сообщили в правоохранительных органах, он организовал побег за границу редактора издания The Insider Романа Доброхотова (издание и редактор признаны в РФ иноагентами).

Севец-Ермолина внесена в реестр за поддержку Украины, Вихарева — за распространение материалов, созданных иноагентами, негативной информации о властях РФ.

В реестр также включены автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника», которая распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, негативную информацию о деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, и журналистский проект «Адвокатская улица», который активно участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, направленных на формирование негативного образа РФ, действующего законодательства и правоприменительной практики, а также склонял к оказанию финансовой помощи иностранному агенту.

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