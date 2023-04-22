МИД РФ сообщил, что ФРГ приняла решение о массовой высылке российских дипломатов

«Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — указали в ведомстве.
В министерстве указали на то, что германская сторона, несмотря на ее неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ, регулярно используемых для организации «контролируемых утечек» и дезинформационных вбросов.
«В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года», — добавили в министерстве.
Издание Focus 25 марта со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве ФРГ сообщило, что глава МИД Германии Анналена Бербок планирует объявить персонами нон грата более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов. По информации издания, силы безопасности ФРГ считают, что эти дипломаты якобы пользуются дипломатическим статусом для нелегального получения политической, экономической, военной, научной информации для последующего использования в диверсиях и распространении дезинформации.
Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе 27 марта не подтвердила данную информацию, отметив, что эта мера «в том виде, в каком она была представлена в материале, в настоящий момент не предусмотрена». Комментируя эту информацию, источник в МИД РФ заявил, что жесткий ответ России на планируемые Германией шаги по высылке российских дипломатов уже готов и что он «понравится» Бербок.
21 апреля в СМИ появилась информация о том, что Берлин инициировал сокращение присутствия российского дипломатического персонала в Германии. В МИД ФРГ сообщили ТАСС, что «федеральное правительство находится в контакте с российской стороной по вопросам кадрового состава соответствующих зарубежных представительств».