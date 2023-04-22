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21:31 (мск), источник: © РИА Новости

Берлин назвал цель высылки российских дипломатов

БЕРЛИН, 22 апр — РИА Новости. Немецкий телеканал n-tv со ссылкой на информацию МИД ФРГ утверждает, что решение о высылке российских дипломатов из Германии было принято, чтобы сократить «присутствие спецслужб» на территории страны.

Источник: © РИА Новости

Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщали, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов.

Отмечается, что министерство иностранных дел Германии заявило телеканалу, что целью высылки российских дипломатов является сокращение «присутствия разведки» на территории страны.

«Сегодняшний отъезд сотрудников российского посольства связан именно с этим», — приводятся в сообщении слова представителя МИД ФРГ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу заявила РИА Новости, что из России высылают более 20 немецких дипломатов. По данным РИА Новости, Германия со своей стороны выслала свыше 20 российских дипломатов. При этом немецкий таблоид Bild утверждает, что Москву покинут свыше 30 из примерно 90 работающих в РФ немецких дипломатов.

В марте в российском внешнеполитическом ведомстве говорили о «нездоровых шагах Берлина» и отмечали, что у министра иностранных дел Германии Анналены Бербок «шпиономания».

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