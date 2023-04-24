Дворец показал ранее неизвестное фото Елизаветы II Это портрет королевы с внуками и правнуками, снятый Кейт Миддлтон
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
8Празднование Ураза-байрама в России
Главное
Спецоперация на Украине
05:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Telegram.

Источник: AP 2022

Под его председательством пройдет заседание Совета Безопасности ООН.

Господин Лавров 24 апреля примет участие в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава ООН. 25 апреля он будет председательствовать на дебатах по ближневосточной проблематике. Ожидается встреча министра с генсеком ООН Антониу Гутеррешим. Российским журналистам не выдали визы США. Господин Лавров назвал это решение глупостью и пообещал, что Москва этого «не забудет и не простит».

В четверг, 20 апреля, господин Лавров завершил латиноамериканское турне посещением Кубы. Среди прочего по итогам переговоров было объявлено, что Москва и Гавана уже почти завершили согласование условий, на которых будет реструктурирован кубинский долг.

Леонид Уварчев

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стали известны неожиданные детали о вступлении Украины в НАТО
Назван самый обедневший российский миллиардер
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООН