05:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Telegram.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Под его председательством пройдет заседание Совета Безопасности ООН.
Господин Лавров 24 апреля примет участие в открытых дебатах на тему защиты принципов Устава ООН. 25 апреля он будет председательствовать на дебатах по ближневосточной проблематике. Ожидается встреча министра с генсеком ООН Антониу Гутеррешим. Российским журналистам не выдали визы США. Господин Лавров назвал это решение глупостью и пообещал, что Москва этого «не забудет и не простит».
В четверг, 20 апреля, господин Лавров завершил латиноамериканское турне посещением Кубы. Среди прочего по итогам переговоров было объявлено, что Москва и Гавана уже почти завершили согласование условий, на которых будет реструктурирован кубинский долг.
Леонид Уварчев