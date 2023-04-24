В фотоловушку заповедника в Приморье попал леопард Папы Римского На кадрах хищник лакомится добычей.
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
8Празднование Ураза-байрама в России
Главное
Спецоперация на Украине
10:38 (мск), источник: © РИА Новости

В Казахстане отказались от проведения военного парада ко Дню Победы

АСТАНА, 24 апр — РИА Новости. В Казахстане не планируют проводить военный парад в 2023 году в связи с необходимостью экономии средств и решения других задач, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе министерства обороны республики.

Источник: Reuters

Власти Казахстана не проводили военный парад ко Дню Победы и в 2022 году, минобороны объяснило тогда это решение также экономией бюджетных средств и необходимостью решения других приоритетных задач. В 2020—2021 годах в Казахстане отменяли парад из-за ситуации с коронавирусом.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана», — сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе добавили, что министерство обороны проводит военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, ведет работу по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в Великой Отечественной войне, и освещению их подвигов в СМИ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шутки кончились. США предупредили Зеленского
Украине разрешили бить вглубь России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта