В Казахстане отказались от проведения военного парада ко Дню Победы

Власти Казахстана не проводили военный парад ко Дню Победы и в 2022 году, минобороны объяснило тогда это решение также экономией бюджетных средств и необходимостью решения других приоритетных задач. В 2020—2021 годах в Казахстане отменяли парад из-за ситуации с коронавирусом.
«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана», — сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе добавили, что министерство обороны проводит военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, ведет работу по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в Великой Отечественной войне, и освещению их подвигов в СМИ.