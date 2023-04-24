Медведев заявил о стремлении Польши «поглотить остатки Украины»

«Варшавские элиты спят и видят, как взять геополитический реванш у России, пересмотрев в том числе итоги Переяславской рады. В нынешних обстоятельствах оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован или сейчас, или уже никогда», — написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению Медведева, в перспективе «польско-украинская конфигурация» может заняться «историческим реваншизмом». В пример он привел требование Польши к Германии о репарациях за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Медведев отметил, что «это только начало», и добавил, что Польша привыкла «жить на широкую ногу исключительно за счет других». Политик ожидает, что только тогда европейские власти «спохватятся» и обратятся за помощью к России.
Медведев заявил, что Польша «не ровня России и никогда ей не будет». Он подчеркнул, что Польша является «бесконечно враждебным образованием» для России «с кусками Украины или без нее». Политик также пригрозил Варшаве российскими ракетами.
Российские власти со ссылкой на данные спецслужб неоднократно предупреждали о планах Польши захватить часть Украины. В частности, в ноябре 2022 г. директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин утверждал, что Польша готовится к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины. Ранее в Варшаве подобные утверждения отрицали.
В мае 2022 г. президент Польши Анджей Дуда заверил, что в будущем границ между Польшей и Украиной не будет. Аналогичное заявление в начале апреля 2023 г. сделал президент Украины Владимир Зеленский. «В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических», — сказал он.
В Кремле указали на размытость заявления Зеленского и предложили следить дальше за ситуацией, чтобы понять план украинского президента.