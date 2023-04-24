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12:02 (мск), источник: Ведомости

Медведев заявил о стремлении Польши «поглотить остатки Украины»

Польша хочет взять у России «геополитический реванш» и «поглотить» часть Украины. В перспективе такие планы могут представлять угрозу для Европы и выгоду для России, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Варшавские элиты спят и видят, как взять геополитический реванш у России, пересмотрев в том числе итоги Переяславской рады. В нынешних обстоятельствах оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован или сейчас, или уже никогда», — написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, в перспективе «польско-украинская конфигурация» может заняться «историческим реваншизмом». В пример он привел требование Польши к Германии о репарациях за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Медведев отметил, что «это только начало», и добавил, что Польша привыкла «жить на широкую ногу исключительно за счет других». Политик ожидает, что только тогда европейские власти «спохватятся» и обратятся за помощью к России.

Медведев заявил, что Польша «не ровня России и никогда ей не будет». Он подчеркнул, что Польша является «бесконечно враждебным образованием» для России «с кусками Украины или без нее». Политик также пригрозил Варшаве российскими ракетами.

Наличие бандеровцев в Войске Польском погоды тоже не делает. И на точность применения «Сарматов», «Калибров» и «Цирконов» не влияет.

Дмитрий Медведев
заместитель председателя Совета безопасности РФ

Российские власти со ссылкой на данные спецслужб неоднократно предупреждали о планах Польши захватить часть Украины. В частности, в ноябре 2022 г. директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин утверждал, что Польша готовится к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины. Ранее в Варшаве подобные утверждения отрицали.

В мае 2022 г. президент Польши Анджей Дуда заверил, что в будущем границ между Польшей и Украиной не будет. Аналогичное заявление в начале апреля 2023 г. сделал президент Украины Владимир Зеленский. «В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических», — сказал он.

В Кремле указали на размытость заявления Зеленского и предложили следить дальше за ситуацией, чтобы понять план украинского президента.

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