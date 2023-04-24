Песков подтвердил, что его сын участвовал в СВО

«Он отслужил в Вооруженных силах [РФ] в свое время. Он свою конституционную обязанность выполнил. Сейчас он принял такое решение. Он взрослый человек. Да, действительно он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе», — сказал Песков в ответ на вопросы, действительно ли его сын служил в ЧВК и почему он не выбрал для этого ВС РФ.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что сын Пескова служил в ЧВК «Вагнер» артиллеристом — был заряжающим ТЗМ (транспортно-заряжающей машины) реактивной системы залпового огня «Ураган». По словам Пригожина, всего Николай Песков находился в зоне СВО около шести месяцев и проявлял в ходе службы мужество и героизм.