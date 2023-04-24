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24 апреля, источник: ТАСС

ЕС будет строить отношения с другими странами, учитывая их позиции по России и Китаю

БРЮССЕЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Брюссель полагает, что настала эра фрагментированного мира, котором Евросоюз будет строить отношения с другими странами в зависимости от их позиции в отношении России и Китая. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел сообщества.

Источник: AP 2022

«Мы обсудили план действий по геополитическим последствиям российских действий. Мы должны работать с гораздо большим количеством третьих стран, мы должны бороться с российскими нарративами в Азии, Африке, Латинской Америке. Я представил план, который выходит за рамки урегулирования ежедневных кризисов. Мы должны пойти дальше и сформировать системный подход к странам, которые не смотрят на мир теми же глазами, через те же очки, что и мы», — сказал Боррель.

«Эта инициатива обеспечит возможность действовать в новую эру международной политики — эру фрагментированного мира, с двумя различными экосистемами технологического развития, с двумя группами, каждая из которых будет стремиться привлечь сторонников на свою сторону. Есть много людей, которые не хотят принимать ничью сторону, но они должны занять позицию по отношению к войне на Украине и к росту роли Китая в мире. Мы живем в новом политическом ландшафте на мировой арене», — продолжил он.

По словам главы внешнеполитической службы, его план действий станет неотъемлемой частью так называемой политики «Глобального портала» ЕС. Эта инициатива Еврокомиссии направлена на завоевание лояльности третьих стран в обмен на инвестиции. ЕК изначально задумывала ее в противовес инициативе Китая «Один пояс — один путь».

В этом контексте Боррель обратил внимание на старания Евросоюза активизировать взаимодействие с остальными странами мира, чтобы сократить масштаб обхода антироссийских санкций. «Мы наблюдаем за подозрительными товарными потоками из третьих стран в Россию, чтобы отследить возможный обход санкций. Мы продолжаем работать с третьими странами и союзниками, чтобы этому противостоять», — отметил он.

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